Volley - Fred Servotte avant Waremme-Achel : "Un match couperet? Bien sûr que non"

Donnée inquiétante supplémentaire, Achel, qui se présentera au Pôle ballons ce dimanche en début de soirée, vient de décrocher ce premier succès face à Guibertin. "Oui, ils arriveront en confiance, confirme Fred Servotte. Mais seule la vérité du terrain va compter. Nous, on a des qualités et on doit les faire ressortir, peu importe la rotation. Nous sommes prêts à livrer un bon match, surtout à domicile et devant nos supporters qui sont très importants pour nous."

Et le soutien du public sera très important dans cette rencontre de bas de tableau, où tout est en train de se resserrer. À l’aube de cette dernière journée du premier tour, tout reste évidemment possible en vue d’éviter les trois dernières places qui joueront pour éviter un barrage face au deuxième de Ligue B et une éventuelle descente au second échelon du volley belge. "Si c’est un match couperet ? Bien sûr que non, rétorque le coach waremmien, sûr de son fait. La saison est encore longue et tout le monde prend des points par-ci par-là, nous y compris. Le championnat reste ouvert. Tout est une question de temps et de saisir les opportunités au bon moment. Après, nous allons aborder cette rencontre avec la ferme intention de la gagner afin d’avancer nos pions sur l’échiquier en vue des play-off."

Car oui, Fred Servotte parle bien de play-off et donc des six premières places à l’issue de la phase classique. "J’ai juste envie d’y être. Et à partir de là, tout peut arriver. Cela nous permettrait de continuer à avancer et de progresser encore un peu plus."

D’ici là, il y a encore une flopée de matchs à disputer et quelques-uns à gagner pour laisser trois équipes derrière. Ce qui n’est pas le cas actuellement car les Wawas occupent la septième position sur neuf.