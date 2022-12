Verlaine veut rester en embuscade

Surprenant deuxième, Verlaine va à Jette pour rester dans le sillage de Warnant. "On ne joue pas et on ne jouera pas le titre, assure Marc Segatto. Ce n’est pas l’objectif. Mais, là, il nous manque 6 points pour nous sauver et puis se glisser tranquillement dans la colonne de gauche. Une fois que ça, ce sera assuré, on verra ce qu’il y a lieu de faire. Personnellement, je ne suis pas plus étonné que ça par notre réussite actuelle. Contre La Louvière, par exemple, j’avais le même onze à une exception près. Puis, cette année, on n’est pas puni par la malchance. Donc, tout de suite, c’est beaucoup plus facile…" Qu’attendre de ce déplacement piégeux à Jette ? "Chaque saison, c’est compliqué d’aller là-bas, rappelle Marc Segatto. Puis, j’ai vu en plus que ces derniers temps, que Jette jouait sans ses deux meilleurs joueurs. Mais cela reste une équipe redoutable. Elle peut faire mal à tout le monde. Y compris à nous…" Méfiance donc…