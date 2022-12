Tihange assure, Patapongistes déçoit en P1

Dans la même série, on épinglera la toute première défaite de la saison pour Saint-Georges C, surpris à domicile par Ermitage. "Il fallait bien que cela arrive, sourit Alain Simon, auteur de trois victoires. C’est dommage mais nos adversaires méritent les trois points. " Saint-Georges n’est donc plus leader et recule à la troisième place. Enfin, les regrets seront à nombreux à Chiroux, qui s’est incliné sur le plus petit des écarts face à Oupeye, alors que les Hannutois n’alignaient que trois joueurs. Ils ont loupé une belle occasion de se donner de l’air dans un championnat plus indécis que jamais, surtout pour le maintien.

Le titre déjà joué en P1B ce week-end ?

Dans l’autre série, les Tihangeois, qui avaient concédé sept revers de rang pour démarrer le championnat, viennent de remporter… leurs trois dernières rencontres. Un revirement de situation qui fait évidemment le bonheur de Stéphane Klaric. "Tous les points pris durant ce premier tour sont très importants pour la suite. Le maintien est encore très loin mais on y croit. Une fois de plus, on a pu compter sur Georgel (NDLR: Boieru), notre joker de luxe, qui a remplacé Gilles (NDLR: Hubert), un autre joueur en forme."

Toujours dans la même série, Viamont A n’a rien pu faire face à Bardafons, alors que Wanze s’est incliné d’une courte tête face au leader de la série. Une équipe d’Ans qui recevra, ce samedi, Saint-Georges B pour le choc du haut de tableau. Bye la semaine passée après le forfait d’Ermitage B, les Saint-Georges seront attendus. "La défaite est interdite si on veut toujours croire au titre", prévient Walter De Maa.