Stockay pourrait signer une première

Douze sur douze sur les quatre derniers matchs. Stockay a bien redressé la barre ces derniers temps. Mais ce déplacement à Dison pourrait mettre un frein aux ambitions stockalies de poursuivre leur match. "Dison, c’est costaud, annonce Manu Valoir. Je les ai vus et je m’attends à une opposition de style. Nous, on incarne la jeunesse et la fougue, eux l’expérience. Cela peut donner un beau match. " Cinq victoires de rang en D2 ACFF, ce serait une première dans l’histoire de Stockay en D2 ACFF. "Oui, je sais que ce serait historique, maus il faudra voir, aussi, si les conditions climatiques le permettent, insiste le coach de Stockay. Avec un terrain qui ne permettra peut-être pas de jouer totalement au football, il ne faudra pas calculer et y aller sans trop se poser de questions…"