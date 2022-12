Scopel: «On est focus sur le titre»

Voilà deux saisons que Flémalle profite de son talent mais demain, sa participation est plus que compromise. "Je souffre d’un début de pubalgie. Je me suis donc économisé cette semaine à l’entraînement et je ferai sans doute un test avant le match." Avec Lambrecth, qui soigne de son côté une hanche douloureuse, Flémalle pourrait être privé de ses deux meilleurs buteurs face à la solide formation condrusienne. "Mais il y a des solutions dans le noyau" rassure le Flémallois.

Saisir l’occasion de se montrer lorsqu’un coéquipier est sur la touche c’est ce que fait actuellement Geoffrey Hoferlin dans la cage xhorisienne. "Depuis six, sept rencontres je supplée Condon qui est blessé, confirme le portier qui se réjouit d’être demain. Flémalle est une top équipe et on aime disputer ce genre de match dans la peau de l’outsider parce que nous n’avons strictement rien à perdre. L’an dernier nous avons ainsi battu deux fois Hannut qui est tout de même monté en P1."

Via le tour final, celui-là même que Xhoris n’a pas perdu espoir de rejoindre même s’il est à six points de la quatrième place. "Nous sommes là où nous devons être et ce sera très compliqué de résorber notre retard dès lors que les équipes qui composent le quatuor de tête sont plus fortes, mais qui sait, l’une d’elle craquera peut-être dans les prochaines semaines…"