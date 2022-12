Football - D3 ACFF B : Richelle, seule équipe à avoir fait tomber Huy cette saison

Avec désormais 27 points au compteur, les partenaires de Manu De Castris ont d’ores et déjà quasiment assuré leur maintien. Et ce, alors qu’on n’a disputé que la moitié des matchs. "C’est pour cela qu’on se fixe des challenges de semaine en semaine. Oui, on a toujours dit qu’on jouait le maintien, mais nous ne sommes pas loin. Il ne manque que quelques points. Après cela, on ne pourra plus le dire, reconnaît Manu Papalino. Ces challenges, c’est une façon de garder la motivation dans le groupe. Il n’y a pas d’esprit de revanche face à Richelle, mais on a simplement envie de faire mieux qu’à l’aller."