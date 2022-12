Prinsen (Haneffe): « Une période d’observation »

90 minutes soutenues avec 9 joueurs sur le terrain plus l’aide de Louis Stouvenakers comme 10e joueur pour déjà travailler des oppositions de type match. "J’ai trouvé cette première séance de très bonne facture. Je ne parle évidemment pas de mes exercices car c’est aux joueurs qu’il faut demander cela, mais au niveau de l’engagement et de l’implication des joueurs présents. Il y a vraiment des profils intéressants, une belle énergie et du potentiel pour travailler. Je ne vais évidemment pas tout révolutionner, ce n’est pas le moment mais j’ai tenté de mettre certaines choses en place et, surtout, d’apprendre à connaître les joueurs. On va passer par une période d’observation pour apprendre à se connaître. Que ce soit les joueurs réagir à mon coaching mais surtout moi à découvrir les domaines dans lesquels ils pourront être les plus importants pour le groupe. "

Un groupe qui sera toujours sans Palazy, actuellement en béquille, Stassen et Ewbank au moment d’aller défier une équipe de Woluwe, deuxième de la hiérarchie. "C’est un duel qui va être très important ", continue le nouveau coach. "Sportivement, nous allons chez un ténor et, donc, nous n’avons rien à prouver ou à craindre. On va tenter de faire le mieux possible. Cela va surtout être l’occasion de voir mon groupe en situation de match réel et de constater comment il réagit dans la difficulté car nous allons y être. Sur ces constats, je vais pouvoir construire mon travail. On a tenté de remettre les joueurs dans des situations de confort et de leur donner confiance dans des jeux avec opposition. Après le match, on va voir ce qui manque au groupe et ce qu’il faut travailler en vue de la reprise. On n’a plus de match cette année et donc de nombreux entraînements pour avancer et progresser. "