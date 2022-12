Pascal Bairamjan retrouve les Merles

Le bilan sportif reste aussi intéressant sous sa direction. "Nous avons notamment disputé un 1/16e de finale de Croky Cup face à la Gantoise en donnant une bonne réplique et nous sommes aussi montés via le tour final."

Pascal Bairamjan connaît aussi une grande partie du noyau actuel confié à Cédric Fauré. "J’ai croisé Xavier Toussaint, Soulimen Ghaddari et Fred Rosmolen lors d’un match amical. J’ai rencontré Souhail Samouti à Monceau ainsi que Yohan Prévot lors d’un match à Aische. Cela m’a fait plaisir de les revoir comme ce sera le cas lors de notre duel", note le coach de Solières. Une touche de nostalgie qu’il mettra de côté, l’espace de 90 minutes. Antépénultièmes au classement, ses troupes tenteront d’arracher un maximum de points avant la trêve des confiseurs. Une situation délicate qu’il ne cherche pas à justifier mais à propos de laquelle, il fournit des explications. "J’ai un noyau peu étoffé et nous avons pris beaucoup de cartes. Le groupe qui est de qualité a envie de s’en sortir et reste motivé. Nous réussissons de bonnes prestations mais il nous manque un petit quelque chose pour exprimer totalement notre potentiel."

Un autre Bairamjan sur la pelouse

Avec un point commun avec les Namurois: "Nous manquons d’un vrai numéro neuf", reconnaît Pascal Bairamjan. Un air déjà entendu du côté du stade communal. Cédric Fauré relancera-t-il à cette occasion Olejede ? "Je souhaite le meilleur pour les Merles dans le futur", conclut le mentor hutois qui peut compter sur son fiston Diego dans les buts depuis qu’il aligne son gardien Maxime Crahay… en pointe de l’attaque avec un réel succès (3 buts déjà en quelques matchs seulement).