Ocquier, la surprise du chef pour Templiers ?

Pour Ocquier, la balle est dans le camp des visiteurs. "Nous n’avons rien à perdre, lance André Gaziaux. Tout le monde part du principe que nous allons prendre une ribambelle de buts. " Et pour cause, Templiers-Nandrin trône en tête du classement général, mais également au niveau des buts inscrits ! Ce n’est pas moins de 90 réalisations qui ont fait trembler les filets de toute la série. "La barre des cent buts ? Tout est possible, mais nous allons garder les pieds sur terres, clarifie le coach nandrinois. Même si ce serait un vrai exploit. Nous connaissons les qualités adverses. Ce ne sera pas une rencontre jouée d’avance. "

En revanche, un match n’est pas l’autre et le coach ocquiérois l’a bien compris: "Mes joueurs vont vendre leur peau. Ils sont également orgueilleux, ne voulant pas répéter le schéma du précédent résultat (NDLR: ils sont battus 11-0)." Créer la surprise est-elle possible ? "En tout cas, nous allons tout faire pour, assure André Gaziaux. Mon équipe va vendre chèrement sa peau ! Si on a su embêter Marchin, on a nos chances. "

Ce duel du haut de classement sera légèrement différent par rapport au match aller car le terrain est plus favorable aux locaux. En effet, les Templiers évoluant sur synthétique, ils devront imposer leur jeu sur un terrain imprévisible. "On a prouvé notre adaptation sur les différentes pelouses de l’arrondissement, souligne le tacticien des Rouge et Noir. On sait quoi faire pour que cela tourne en notre faveur." Dans le chef des locaux, on ne peut que redoubler d’efforts. "Nous connaissons par cœur les lieux, explique André Gaziaux. Et puis, quand on voit les conditions climatiques annoncées, cela pourrait jouer en notre faveur. C’est peut-être la meilleure période pour rencontrer cette équipe. "

Arbitre: Vincent Melotte.

OCQUIER : seul Tilkin n’est pas disponible.

TEMPLIERS-NANDRIN B: seul Consentino sera absent (suspendu).