Huy lance les manœuvres pour l’année prochaine

Maintenant, au niveau du classement, la donne sera aussi complètement différente par rapport au dernier duel contre les leaders. Mont-sur-Marchienne, c’est seulement 4 victoires pour 8 revers et donc, un adversaire moins insurmontable. Le même classement que Haneffe, ce qui semble tout de même hors de portée d’un groupe hutois qui montre ses limites.

D’ailleurs, pas question de se braquer sur une première victoire éventuelle pour le mentor hutois. Le but des prochains mois est tout autre. "Nous sommes en effet dans une autre dynamique avec l’objectif initial qui a été revu. Le but est désormais de proposer un projet solide et intéressant l’année prochaine en P1. Pour cela, on va maintenant tenter de voir quels sont les joueurs qui ont la mentalité, les qualités et l’investissement nécessaires à un projet de telle envergure. Cette saison, nous avons donné leur chance à plusieurs éléments dans un contexte, on le sait, compliqué. Mais on attend maintenant de voir s’ils ont le niveau pour évoluer et pour progresser. Ce sera certes à l’échelon inférieur mais avec des exigences. On va d’ailleurs aussi évoluer les jeunes et le noyau P3 car, pour construire un projet solide, il faudra du renfort", prévenait un coach qui attend maintenant un positionnement du comité sur les grandes lignes officielles du projet P1 à venir.