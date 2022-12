Hannut vise deux dernières victoires

Après une semaine de repos, le BC Hannut espère retrouver la même réussite et la même dynamique que face à Alleur. Venant de faire tomber les leaders, les Hesbignons veulent effectivement terminer l'année en force. "Avant de recevoir l’Etoile, nous nous rendons chez le promu qui n’a plus gagné depuis plusieurs semaines et on espère gagner les deux rencontres, lançait un Michel Bischop confiant. Quand on domine Alleur, cela doit pouvoir passer contre une équipe qui ne compte que 4 victoires lors des 4 premiers matchs de championnat. Mais le basket n’est pas si simple. On sait que les Capellois se sont remobilisés et veulent arrêter leur série noire. On sait aussi qu’en jeu placé, ils peuvent nous faire mal. Contrairement aux autres rencontres, on va clairement devoir tenter de mettre de l’intensité et de la vitesse dans cette rencontre. Maintenant, si on n’a pas la réussite d’il y a deux semaines, il faudra que ce soit la défense qui fasse la différence et on s’en sait capables aussi. À nous de bien lancer cette dernière ligne droite. "