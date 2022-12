Haneffe a opté pour le profil de Jérémy Prinsen

En effet, il y a dix jours, au lendemain d’une défaite de trop contre le BC Ninane B, Renaud Leclercqs, coach hesbignon depuis trois saisons, avait décidé de remettre sa démission aux dirigeants du RBC Haneffe. Une nouvelle qui avait fait l’effet d‘une bombe car le travail du mentor semblait unanimement soutenu. D’ailleurs, même si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances de début de saison, et encore moins des objectifs propres de l’ancien coach, les dirigeants hesbignons étaient derrière leur structure.

Dès cette annonce faite, les dirigeants se sont lancés à la recherche d’un nouveau mentor capable de relancer une équipe potentiellement en zone orange de semi-danger, mais aussi de porter le projet global du club. Une tâche compliquée car les profils potentiels n’étaient pas des milliers. Pourtant, un SMS a changé beaucoup de choses. "On a effectivement reçu plusieurs messages de clubs voisins se tracassant pour notre situation. Puis, celui de Kevin Reyserhove a changé la donne", nous confiait la présidente haneffoise, Myriam Kabwe.

"J’ai effectivement envoyé un message proposant une personne qui, à mon sens, cadrait parfaitement avec le projet haneffois, qui était immédiatement disponible et qui était terriblement compétente ", nous confiait l’assistant du Mailleux Comblain.

Et ce nom, c’est celui de Jérémy Prinsen, l’homme finalement sélectionné par les dirigeants templiers. Un homme au palmarès déjà impressionnant puisqu’il a réalisé un travail de qualité avec les Dames de Libramont tout en mettant le club du CEP Fleurus en position de monter en D1 avant l’arrêt du projet. Un profil de qualité pour un homme qui a donc été présenté à son nouveau groupe ce jeudi soir pour une première séance d’entraînement.

Une heure et demie de travail intense rythmé par les consignes incessantes d’un homme mettant directement sa griffe sur le travail des Templiers. Rigueur, intensité, implication, les ingrédients étaient déjà omniprésents dans cette première séance avec neuf joueurs sur le terrain, Ebwank, Palazy et Stassen étant blessés. "C’est un beau cadeau de Noël pour nous car je suis convaincue qu’il a le profil pour nous permettre de rebondir. On avait besoin de quelqu’un de qualité, d’expérience et qui permettrait à tout le monde de changer de dynamique", poursuivait une présidente voyant clairement, à nos côtés, tout le dynamisme donné à ce premier entraînement. Du travail sur les transitions, les premières consignes tactiques et des règles défensives, le chantier de Jérémy Prinsen a débuté avec une énorme implication de la part d’un groupe qui sait que le moment est important.

Avec seulement une victoire d’avance sur les premières places officiellement descendantes, les Templiers ont déjà grillé plusieurs cartouches et il va falloir rapidement se montrer performants et aller chercher des victoires. Au regard des joueurs, le défi n’est évidemment pas trop élevé à relever mais, pour la première de cette nouvelle ère, la marche sera directement haute avec un déplacement de feu chez une équipe de Woluwe qui pointe sur le podium. Il n’y aura donc rien à perdre… mais tout à gagner.

À noter qu’ironie de l’histoire, le nouveau coach de Haneffe viendra à croiser la route de son papa, Didier, puisque ce dernier dirige la R2 de Beez. Une équipe qui figure à l’avant-dernière place du classement, à une victoire des Templiers. Le duel retour s’annoncera donc explosif d’autant que les Templiers avaient été battus 69-78 !