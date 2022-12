Football - P1 : Sortir de l’ornière avant la trêve, tel est l’objectif de Geer

Quatre sur quinze, tel est le bilan des Geerois depuis le début du mois de novembre. Et ce, alors que les hommes de Nicolas Henkinet arboraient, avant ce creux, un superbe bilan de 28 sur 36. "Depuis, on a dû faire beaucoup d’adaptations. Quand on voit le noyau, il y a pas mal d’absents. Et puis, certains faits de match ne tournent plus pour nous non plus, observe le coach geerois. La semaine dernière, on doit faire le break à Hombourg, on ne le fait pas et on se punit nous-mêmes."