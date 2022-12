Fize - Hannut ou le duel des artistes entre Vandervost et Cossalter

Bertrand, Kevin, dans quel état d’esprit abordez-vous cette rencontre ?

Bertrand Vandervost: Mentalement, le vestiaire vit très bien. Ce qui est paradoxal au vu de nos prestations. C’est un peu frustrant de ne pas retrouver cette unité sur le terrain. Le contraste est saisissant entre nos entraînements et nos prestations le dimanche.

Kevin Cossalter: On ne va pas se mentir, on sort d’une période tumultueuse. Le départ d’un coach, ce n’est jamais une chose agréable à vivre. Ce que j’aimerais, c’est retrouver un peu de sérénité et l’esprit familial qui est présent lorsque je suis arrivé à Hannut.

Finalement, c’est quoi le problème de votre équipe ?

B.V.: Cette question me fait sourire. Si on le savait, on l’aurait déjà résolu. Il n’y a pas qu’un seul problème, mais bien une accumulation de petites choses qui font que nous sommes dans cette situation. Mais on bosse ensemble pour revenir à notre niveau et remplir l’objectif qui était le nôtre en début de saison.

K.C.: Le fait de ne pas encore former une équipe ! Ce n’est pas un problème en soi, mais je pensais que cela prendrait moins de temps que cela. Il faut encore apprendre à vivre ensemble. Et quand ça va vraiment prendre, on sera vraiment costaud.

Vu la dynamique actuelle de chaque équipe, ce match est capital avant d’aborder la trêve, non ?

B.V. : C’est l’occasion de rattraper Hannut, un concurrent direct pour le tour final. Une victoire avant la trêve permettrait de retravailler plus sereinement et de repartir sur des bases meilleures. Mais les deux équipes seront dans la même optique.

K.C.: C’est sûr qu’on a à cœur de bien terminer l’année, afin d’aborder la trêve l’esprit serein. Mais ce ne sera pas simple, Fize est une référence de la P1.

Qu’auriez-vous envie de dire à l’autre ?

B.V.: On s’écrit souvent, on s’est d’ailleurs encore écrit cette semaine. Je l’ai charrié car j’ai vu qu’il était à huit ou neuf goals et je lui ai dit que je n’étais pas loin de lui au classement des buteurs. Si je peux le battre dimanche, mon dimanche sera réussi.

K.C.: Comme d’habitude, je dois toujours regarder dans mon rétroviseur pour le voir (rires). Il peut préparer ses moufles et son écharpe car ça va piquer dimanche. Tout ce que je sais, c’est que, dans mes souvenirs, j’ai joué une fois contre Bertrand et j’ai gagné. Mais c’est toujours un plaisir de croiser des amis comme Bertrand le dimanche.

Enfin, on ne peut pas passer à côté, votre pronostic pour dimanche ?

B.V.: Je vais dire 2-1. Marquer me ferait plaisir pour me rapprocher de Coza, mais le principal est de gagner.

K.C.: J’espère 1-2 car Bertrand va m’obliger à sortir de ma boîte.