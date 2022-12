Et si les Bas-Ohatois s’offraient la place de leader pour les fêtes ?

Et dans des conditions qu’on annonce dantesque, avec de la neige et des températures bien dans les négatifs, il faudra au minimum onze guerriers. "Au prix de l’essence, j’espère juste ne pas me déplacer pour rien, sourit Jean-Yves Mercenier. Le temps va mettre en difficulté les deux équipes mais le football est un sport d’hiver. J’ai déjà joué dans la neige, il faudra surtout trouver le mental pour ramener les trois points."

Et s’il confie se méfier comme de la peste de Malmedy, Jean-Yves Mercenier et tout Wanze/Bas-Oha souhaite passer le nouvel an avec la couronne de roi et ainsi, pouvoir se battre jusqu’à la fin de la saison avec Elsaute pour retrouver une division bien plus à son rang. R.H.

Arbitres: Thibault Picard, assisté de Georges Hiligsmann et Emile Mutarugera.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Adam, Hubeaux, Denorme, Carraro, Bisconti, Moulin, Mottet, Honay, Neerdael, Pessotto, Rasquin, Goosse, Crupi, Gilson. Moureaux est suspendu, Beaujean (élongation) est blessé.