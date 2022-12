Clap 1re pour Bertrand Dapsens

Et Faimes est à la croisée des chemins. "Ce match à Sprimont est capital, avoue Bertrand Dapsens. On doit gagner, rien d’autre. Je pense que la clé, ce sera de marquer en premier. Après, on va espérer qu’ils ne se sont pas remis de leur grosse défaite de la semaine passée. Mais, oui, c’est un match à six points… " On l’avait bien compris…

Arbitre: Dylan Henrot.

FAIMES: Genette (coup), Petitpré (malade), Marino (malade) sont blessés. Houart (chute) et Simon (coup) sont incertains. B. Renson (opéré) n’est pas encore rétabli. Venner revient de suspension.