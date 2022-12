Baucamp: «Un match à 6 points»

Du côté de Fraiture Sports, l’heure n’est vraiment pas à la fête. Après un début de saison convaincant, les Condrusiens ont connu diverses désillusions, des changements en interne et de nombreux arrêts. D’ailleurs, la dernière victoire de l’équipe de Sébastien remonte déjà au 28 août… en déplacement du côté de Wasseiges, une éternité déjà. Et le plus récent 1/27 ne plaide pas en faveur des Fraiturois qui devront absolument l’emporter sous peine de passer les fêtes avec le bonnet d’âne du dernier. "La rencontre vaut au minimum six points, souligne d’emblée Sébastien Baucamp. Nous venons de vivre deux bonnes semaines de préparation avec les changements par rapport à la P4. Nous sommes désormais 20 à l’entraînement, avec des jeunes qui ont envie de bien faire pour le bien du club. On va désormais leur montrer qu’on leur fait confiance sans pour autant les griller. Mais je ne vais pas le cacher, si tous les joueurs ne rentrent pas ne rentrent pas dans le vestiaire noir de boue, on perdra la rencontre car Wasseiges est une belle équipe, certes malade, mais qui n’a rien à faire à cette place-là. "