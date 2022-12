Angelucci (Waremme): « Finir par un 2 sur 2 »

Avant de recevoir Tilff, les Wawas se rendre donc chez un adversaire solide mais qui n’a que 3 succès et qui pointe donc à l’avant-dernière place. "Nous devons aller nous imposer contre un adversaire solide et physique mais qui n’a pas énormément de tonus. Maintenant, en récupérant tous leurs joueurs, ils seront compétitifs et difficiles à manier. Maintenant, dans notre groupe, on a tous les profils pour les contrer et, en plus, pour mettre de l’intensité et de la vitesse afin de les mettre en difficulté. Notre équipe sera au complet et je compte sur tout le monde pour faire preuve d’application et proposer un bon match. On a parfois manqué de concentration dans les matchs à gagner et j’espère que le groupe aura grandi dans son approche pour ce samedi. On doit gagner mais il ne faut pas prendre cet adversaire à la légère. "