Amay indulgent avec son ancien coach ?

Une situation à laquelle il s’attendait depuis le départ. "Je savais qu’en reprenant Flémalle (NDLR: qui s’est retrouvé en D2 contraint et forcé), ce serait une saison plus que compliquée. Je suis dans une vision même si ce n’est pas agréable où les défaites nous permettent de nous améliorer. Pour moi, l’objectif est de garder la motivation des joueurs et la bonne ambiance qui fait l’ADN du club. Concernant ce match contre Amay, poursuit-il, je le prends dans l’optique de travail et de progression. Et je me réjouis de retrouver Thierry (Herbillon) et tous ceux que j’ai côtoyés comme joueur ou coach."

Chez les Mosans, malgré la défaite sur le fil (28-29) en semaine contre le leader Lebbeke et l’éloignement quasiment confirmé des play-off, le moral n’en a pas pour autant pris un coup pour le président Destexhe.

"On a vu que tous les joueurs étaient bien appliqués y compris ceux qui sortaient du banc. Ils étaient abattus par la défaite mais aussi contents d’avoir montré qu’ils étaient capables de bien jouer, que leur place est en D2. On a aussi vu un coach qui était plus proche des joueurs, qui parlaient et donnait de suite ses consignes ou conseils quand ça allait moins bien. Finalement la défaite s’est jouée sur des détails. J’avais dit que Thierry était l’homme avec lequel on peut repartir correctement l’an prochain et ils (les joueurs) ont vu qu’en plus d’être un excellent entraîneur, il peut aussi être un bon coach. C’est juste un temps d’adaptation. On devra confirmer cela contre Flémalle."

HC AMAY : Saghir, Pucci, Destexhe, Philouze, Khaldi, Rischette, Agnello, Vieira, Rischette, Pagnoul, Tillière, Tilman, Brialmont, Thirion, Tzenoff, De Cecco, Molatte.