Hamoir: sans Ceylan

Pour se déplacer à Waremme, sur le Cosmo, les Hamoiriens devront faire sans Ceylan, suspendu. "À part ça, tout va bien à Hamoir, sourit Raphaël Miceli. Il n’y a pas de blessés."

Solières: au complet

Pour tenter de prendre des unités à domicile face à l’Union Namur, les Soliérois seront au complet. Pascal Bairamjan pourra compter sur les retours de suspension de Kabeya, Verbist et Suray. À noter que ce mercredi soir, Solières a récupéré trois points et non six dans ses réclamations face à Seraing B et l’Union St-Gilloise B. L’une des deux plaintes, toutes deux introduites car les deux clubs avaient introduit des joueurs qui ne devaient pas jouer, est en effet arrivée hors délais.

Stockay: Ronvaux suspendu

Victorieux lors de leurs quatre dernières sorties, les Stockalis préparent sereinement leur déplacement à Dison. Niankou, Pannier, Kitoko et Boulenger sont toujours blessés. Ronvaux, un des plus en vue ces dernières semaines du côté de Stockay, est suspendu.

Verlaine: pratiquement au complet

Bonne nouvelle pour les Verlainois: hormis Barry, suspendu, et Reciputi qui craint une déchirure, Marc Segatto devrait disposer d’un groupe au complet.

Waremme: huit absents

Si Henri Verjans va découvrir ce week-end la joie d’évoluer à domicile sur le Cosmo, il devra néanmoins le faire avec une équipe wawa aux abois. "Laruelle, Lucania et Lapierre sont suspendus car notre arbitre du week-end semblait nerveux. Rihon s’est déchiré à l’école et est out, tout comme Julin. Enfin, Murcia et Saint-Mard sont incertains. J’avoue que ce n’est pas tous les jours évident" soupire l’entraîneur intérim qui, si ça continue, devra bientôt rechausser les crampons. "Il va falloir se montrer solidaire et mordre sur sa chique encore deux semaines. Après, des transferts arriveront…"

Warnant: sans son meilleur buteur

Alors qu’ils connaissent un premier léger creux à la vague sur laquelle ils surfent depuis le début de saison, les Warnantois devront faire sans leur buteur maison ce week-end. "Audry Scevenels est suspendu tandis que Dago est toujours blessé. Certes, nous sortons d’un 1 sur 6 mais ça nous fait quand même 35 points sur 45 possibles donc l’ambiance reste au beau fixe" tempère Stéphane Jaspart.

D3 ACFF

Huy: bien au Legrand

Contrairement à ce qui avait été indiqué, la réception de Richelle ne se fera pas à Solières, mais bien au Stade Legrand. À noter que ni Raia, ni Morana, ne pourront disputer la rencontre. Ils ont en effet écopé tous les deux d’un troisième bristol synonyme de suspension.

Provinciale 1

Faimes: lendemain de Marler

Pour leur première semaine sans leur ancien coach, les Faimois ont tenté de préparer au mieux la rencontre importante de dimanche face à Sprimont B. "Les joueurs ont conscience du match capital qui nous attend. Nous avons tenté de les motiver sans oublier tout ce que Bertrand (NDLR: Marler) a apporté à ce groupe" témoigne le T1 par intérim avec Walther Zarnowski, Bertrand Dapsens. Simon, Houart et Genette sont incertains. Venner et Marino rentrent de suspension.

Fize: deux retours

Eykmans et Mignon, de retour de suspension, seront bien de la partie pour affronter Hannut, avec l’obligation de prendre les trois points.

Geer: Bekaert blessé

Si l’actualité extrasportive du club est bien fournie avec le changement de présidence (voir p. 35), c’est plus calme sur les terrains. "Nous n’avons pas de suspendu et seul Bekaert est légèrement blessé pour dimanche" détaille Nicolas Henkinet. Victorieux à une seule reprise depuis novembre, les Hesbignons tenteront donc de boucler l’année 2022 sur une note positive avec un groupe presque au complet.

Hannut: deux blessés

Après la victoire contre Malmedy, un ouf de soulagement s’entend du côté de Hannut. Le duo Lugand-Crotteux fonctionne en symbiose et c’est tout un club qui respire. "J e prépare et donne les entraîneurs et Vincent gère la rencontre depuis le banc, sourit l’ancien joueur de Stockay. Pour Fize, Formica et Pasteels sont blessés, Javaux toujours suspendu et Racz est incertain à cause de son genou."

Wanze/Bas-Oha: Gilson de retour

Si Moureau est suspendu pour le long déplacement à Malmedy, Gilson fait de son côté son grand retour au sein du noyau mosan. "Je me méfie particulièrement de cette équipe qui nous avait mis en difficulté au match aller et qui a deux attaquants de grandes qualités" souligne Jean-Yves Mercenier.