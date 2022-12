Football - P2A : Fin de saison pour le Hutois Luca Dubus

Groggy, il est emmené à l’hôpital où le scanner ne révèle pas grand-chose d’anormal. De retour chez lui, les choses vont empirer. "Le lundi, mes parents m’ont retrouvé en train de convulser dans mon lit. J’ai ensuite fait une crise d’épilepsie. J’ai été emmené et je souffrais en réalité d’une hémorragie interne."

Un séjour d’une semaine aux soins intensifs plus tard et voilà le Hutois sorti d’affaires, non sans séquelles. "Je dois être très prudent tant que mes cicatrices au crâne ne seront pas entièrement refermées. Je ne peux plus conduire à cause de la crise d’épilepsie et puis j’en ai profité pour examiner une gêne que j’avais à la cheville et j’ai en réalité une déchirure des ligaments. Tout me tombe dessus" tentait d’ironiser le joueur.

Les terrains vont en tout cas lui manquer, " J’étais dans une bonne saison. Dès que je pourrai, je retournerai entretenir ma condition physique." Mais il relativise et se recentre sur d’autres choses. "Avec tout ça, nous avons décidé de passer le cap et d’emménager avec ma compagne. Je réalise vraiment la chance que j’ai d’être là. Sans que mon chien n’alerte mes parents ce fameux lundi matin, ce ne serait peut-être pas la même chose " concluait, non sans positivisme, Luca Dubus.

Et si, en plus de son talent, l’attaquant revient libéré sur les terrains la saison prochaine, pas sûr qu’il faudra descendre bien bas pour trouver son nom au classement des buteurs de cette P2A.