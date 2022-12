Florian Gendebien, de l’ombre à la lumière de Rocourt

Florian Gendebien, on se trompe si on dit que tout semble aller pour le mieux ?

Pas du tout ! Personnellement, ça se passe bien. Physiquement, je me sens bien. Et puis, l’esprit de groupe est parfait. On gagne, on a su souder le groupe comme une famille. Et c’est ce qui fait la différence pour l’instant. On a souvent su émerger en fin de match, cela prouve bien à tout le monde que le groupe est plus que soudé.

Physiquement, on vous sent également enfin à 100%. Vos nombreux pépins sont désormais derrière vous ?

Mon tendon est dur comme du béton (rires). Cela ne m’a jamais tracassé en tout cas. Depuis mon retour en janvier, je savais que ça allait tenir. Il y a juste eu les petits soucis musculaires qui en ont découlé, mais tout est désormais derrière moi. J’ai bien fait la préparation physique et tout va bien, touchons du bois.

Rien ne vous a été épargné depuis votre arrivée au club avec cette rupture du tendon d’Achille au début de saison dernière avant plusieurs blessures musculaires. Si bien que vous avez vécu une saison blanche. Cela n’a pas été trop compliqué mentalement ?

Je me suis demandé pourquoi cela m’arrivait, forcément. Car Liège est un club que j’adore depuis que je suis petit. Je venais voir jouer l’équipe avec mes grands-parents maternels, qui sont supporters depuis quarante ans, qui ont connu le vrai Rocourt. Mais j’ai eu le soutien de ma famille, de mes amis et les kinés ont fait un boulot extraordinaire. J’y suis allé doucement, petit à petit lors de la préparation estivale et tout s’est bien passé, tant mieux.

Durant pas mal de temps, les supporters ne comprenaient pas qu’on ne vous donne pas votre chance. Cela doit faire chaud au cœur ça, non ?

Je regarde rarement ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais comme je l’ai déjà dit à mon père, quand je suis sur le banc et que le public m’acclame parce que je pars à l’échauffement, cela fait quelque chose. Il n’y a dès lors plus qu’une chose à faire: tout donner sur le terrain.

Le rôle de joker qui est le vôtre actuellement, il vous plaît ?

Je le prends à cœur. Encore ce week-end, on m’a encore défini comme le joker de luxe liégeois dans la presse. C’est un rôle qui fonctionne aussi bien individuellement que collectivement pour l’instant. Pour un joueur, le plus important, c’est le temps de jeu, c’est sûr. J’espère donc gratter une place de titulaire. Mais c’est le collectif qui prime.

Justement, au niveau collectif, cela se passe bien pour Liège avec une première place actuelle. La D1B et le monde professionnel, vous y pensez ?

Je l’ai toujours dit: je n’ai pas connu de club formateur élite, j’ai commencé en bas et j’espère aller le plus haut possible. Il ne faut pas se mentir, le rêve de tout footballeur, c’est le monde professionnel. C’est dur d’y aller, mais encore plus d’y rester. Oui, on veut jouer le haut de tableau et monter, mais la saison est particulière avec 38 matchs. Pour l’instant, tout se passe bien. Et vu la mentalité du groupe, je ne pense pas qu’on va laisser tomber, surtout après la déception de l’année passée.

«Sernane est avec moi sur le terrain»