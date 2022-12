Waremme Volley résiste deux sets, puis s’écroule à Alost

25-23 lors du premier set: Waremme fait en effet mieux que de résister. Mais la suite est plus compliquée pour des Waremmiens progressivement à court de cartouches et de solutions. "On a encore fait ce qu’on a pu lors du deuxième set, mais on a déjà bien plus subi, avoue encore le T1 waremmien. On était de moins en moins bien à la réception et on a évidemment alors souffert même si, à certains moments, on a sorti quelques beaux points. Mais progressivement, oui, le château de carte s’est effondré." Avec un 25-17 qui clôture la deuxième manche.

Le troisième et dernier set est très compliqué pour Waremme qui le perd sans aucune possibilité de revenir dans le coup et très largement dans les chiffres avec ce 25-10 qui ponctue cette troisième manche. "On a donné tout ce qu’on pouvait, ponctue Fred Servotte. Mais, à la fin, les blessés minent un peu le moral du groupe. On va attendre qu’ils reviennent pour recommencer à être compétitif…" Peut-être dès ce dimanche où Waremme affrontera Achel pour la suite du championnat.

Sets: 25-23 (1-0), 25-17 (2-0), 25-10 (3-0).

ALOST: Hoff, Petersson, Meier, Van de Velde, Jansons, Heckel, Bogachev, Monteiro, Overbeeke, Sanches, Baetens, Saaremaa.

WAREMME VOLLEY: Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Perin, Lallemand, Van Loon, Humblet, Schroeven, Madsen, Vandooren, Cosemans, Verstraete, Abinet.