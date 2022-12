Waremme aligne les qualifications provinciales

Heureusement, on pourra vivre la fièvre des demi-finales via les U12 du club. En effet, le groupe où l’on retrouve notamment les filles de Lionel Bosco et Alban Angelucci s’est imposé 76-14 à Pont-de-Loup et sera opposé à Namur Capitale, sur terrain neutre, le 28 ou 29 janvier.

Au niveau provincial, on était toujours au stade des 1/8e où nos équipes encore qualifiées ont réussi de belles choses. Ainsi, débutons par les garçons U18 avec un derby de feu entre Hannut et La Villersoise. Rapidement, les visiteurs ont pris le large avec un succès mérité 45-81 et un prochain tour contre Visé (7 ou 8 janvier). Qualification aussi des Wanzois autoritaires avec un 46-100 à Ninane leur permettant de recevoir Alleur au prochain tour.

En U16, on retrouve encore, avec succès, Waremme dont le groupe a signé un autoritaire 44-93 dans la salle de Stavelot. En quart, ce sera un déplacement à Belleflamme. Par contre, fin de parcours pour les Hutois, explosés 107-27 à Herve.

En U14, on avait aussi hâte de vivre le derby entre Waremme et Condroz Modave. Mais, là encore, pas de suspense suite à la puissance des Wawas, affolants le compteur 109-43 pour rejoindre Sprimont au tour suivant. Mais les Hesbignons ne seront pas seuls puisque Huy sera aussi de la partie grâce à son 44-34 contre Herve Battice.

Au niveau féminin, en U15, éliminations de La Villeroise 73-49 à Pepinster mais aussi de Hannut sur le score étonnant de 130-1 à Henri-Chapelle.

Enfin, notons la qualification sur le terrain des U13 wanzoises sur un joli 25-48 à Alleur alors que les Hutoises se sont faites sortir 73-23 à Seraing.

Précisons encore que les U21 de Waremme se sont qualifiés suite au forfait d’Atlas et joueront Stavelot en quart alors que les U21 de Wanze ont, eux, déclaré forfait et sont donc éliminés.