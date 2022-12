Solières récupère trois points, pas six

Trois points mais pas six. C’est un peu le résumé de la soirée de Solières devant le comité sportif de l’ACFF ce mercredi. Les Solières attendaient le résultat de leur double plainte dans l’affaire Seraing B et Union St-Gilloise B, coupables, selon eux, d’avoir aligné des joueurs qui n’auraient pas dû jouer. Et le comité sportif de l’ACFF a donné raison à Solières, du moins en partie. Les Hutois récupèrent trois points sur tapis vert pour l’appel contre Seraing B, mais pas contre l’Union St-Gilloise B car l’appel des Hutois a été introduit trop tard. Au classement, voilà une opération gagnée sur tapis qui va permettre aux Soliérois de souffler un peu.