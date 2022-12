Ruben Querinjean, blessé: «Je ne réalise pas encore»

Le verdict est donc sans appel, le Luxembourgeois doit se mettre à l’arrêt entre deux et trois mois et donc faire une croix sur plusieurs courses. "Si je reprends trop tôt je risque de me blesser plus sévèrement encore donc je serai prudent" souffle l’élève de Thomas Vandormael. Mais n’allez pas croire qu’on ne reverra plus sa chevelure rousse dans les labourés cette saison. "La Crosscup de Hannut fin janvier arrivera presque deux mois après ma blessure, je pourrais éventuellement y faire mon retour ou bien à Dienst trois semaines plus tard. Quoi qu’il arrive j’ai conscience que je ne me présenterai pas dans une forme optimale" temporisait l’athlète du WACO.

Et si physiquement, l’athlète peinera un peu, il essaie de garder le moral. "Tout semblait parfait ces dernières semaines et là ça s’arrête. Mais, je pense que je ne réalise pas encore. C’est ce week-end quand je regarderai les courses à la télévision que je me dirai que je n’y suis réellement pas. Je préfère prendre ça du bon côté et me dire que c’est un obstacle à passer pour devenir encore plus fort après. "

Et si tel est le cas il faudra vraiment compter avec l’athlète waremmien dès l’entame de la saison estivale.