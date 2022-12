Max Beauduin un président prudent mais ambitieux

Un nouveau président qui, dès ses premiers mots, a souligné sa passion pour le club. "Cela fait trente ans que j’ai découvert ce club qu’on m’avait vanté pour son incroyable mentalité. J’y ai fait mes classes d’âge ainsi que quinze années en équipes premières. J’y ai rencontré des amis et surtout appris de belles valeurs" soulignait l’ancien gardien de but. Un héritage que le jeune homme veut continuer à voir traverser les générations. "Et pour ça, je serai bien encadré. Je ne compte pas être un président omniprésent. Je me suis entouré de personnes de confiance pour y arriver et rassurez-vous, je ne compte pas voir de mécènes arriver " souriait Beauduin.

Un rassembleur

À l’heure d’évoquer ses objectifs dans les mois voire années à venir, le néo-président a d’abord insisté sur l’importance de rassembler toutes les équipes au nouveau complexe de Geer. Parmi tous ces noyaux, une place importante sera réservée aux équipes de jeunes. "Nous voulons continuer à voir notre école de jeunes grandir. Nous allons investir pour que tout cela se développer."

Évidemment, impossible d’évoquer les ambitions futures sans parler des deux équipes premières du club. "Nous voulons maintenir notre P1 à ce niveau et continuer à la voir gagner des matchs. Et pourquoi pas continuer à la voir évoluer à moyen terme. Pour notre P4 plutôt bien classée (NDLR: actuellement 1er en P4A), si nous venions à monter en P3, ce serait avec les moyens de ce club et surtout en conservant nos valeurs " se projetait, non sans ambition, le président.

Avec cette nouvelle structure, Geer confirme, s’il le fallait encore, qu’il faudra compter avec eux parmi les ténors de notre football provincial dans les prochaines années. Jacques Breels pourra sans aucun doute continuer d’être fier.