Couthuin B: quand ça ne veut pas…

Fin d’année très compliquée chez les Couthuinois. La bande à Geoffrey Verlaine vient de concéder cinq défaites en six matchs. "On n’a pas vraiment de chance, déplore le coach. Il y a pas mal d’absents et je ne sais pas faire de miracle. Moi aussi j’attends la trêve avec impatience pour recharger les batteries. "

Geer B: les Geerois cartonnent

Si d’aucuns pouvaient en douter, ce Geer B-là est un sérieux candidat au titre. "Je n’imaginais vivre une telle saison. À Geer, il n’y a pas deux équipes différentes. Quand on voit l’apport des gars de la P1 qui viennent jouer avec nous, c’est incroyable. Ils se donnent tous à 200%, j’ai rarement vu ça", sourit Arnaud Danon.

Marchin B: un revers mais du courage

Nouveau coup dur pour la deuxième formation de Marchin qui ne cesse d’enfiler les défaites. Face à Geer B, les Marchinois ont concédé leur plus gros revers de la saison mais les joueurs de Valente ne lâchent rien. Chapeau !

Strée B: toujours pas au complet

"Malheureusement, on manque de joueurs, déplore Guy Ekwalla. Malgré tout, je suis satisfait de ce que le groupe a montré. Quand on sera au complet, on prendra des points. "

Lensois B: enfin le sourire

Les Patronnés ont mis fin à une disette longue de cinq matchs sans victoire. "Autant dire que notre succès a été bien fêté, rigole Michael Tombal. On espère pouvoir enchaîner le plus rapidement possible."

Wasseiges B: c’est quoi le problème ?

"Oui, je suis dégoûté, glissait Jonathan Huens après la défaite de ses ouailles face à Jehay B. On joue bien mais cela ne rapporte aucun point. Je ne sais pas ce qu’on a fait pour mériter ça. Tous les coachs de la série viennent me trouver en disant que mon équipe joue bien au football mais on ne parvient pas à gagner…."

Jehay B: bonne opération

Les Jehaytois reviennent bien dans le coup après leur revers contre Geer B. "On a démontré que l’on pouvait former un groupe solidaire", explique Sébastien Pacolet.

Fize B: le coach veut de la présence

Raphaël Mathieu n’était pas content sur ses ouailles. "On se doit d’être plus nombreux lors des entraînements, dit-il. Les joueurs montrent de la bonne volonté sur le terrain mais cela ne fait pas tout."

Limont B: le retour de Demoulling

Auteur d’un triplé, Egon Demoulling est de retour après plusieurs rencontres où l’attaquant était resté muet. "Ce n’est que mérité pour lui, dit David Jeunehomme. C’est sans doute le joueur qui a le plus progressé et toujours sans faire de bruit."

Vaux-Borset: en pleine forme

Depuis la défaite à Geer B le 25 septembre dernier, Vaux-Borset n’a plus perdu et vient de signer un excellent 25 sur 27. "Oui, on a bien notre place dans le Top 5 de cette série ", assure Frédéric Bellucci.

Amay B: "Je n’ai pas pris de plaisir"

Contrairement aux dernières semaines, Claude Bolly n’a pas vécu un grand match sur son petit banc de touche. "Ce n’était pas bon. Aucun joueur n’avait envie de jouer, peste-t-il. Par contre, je voudrais mettre en avant l’arbitrage de Monsieur Didier Bailoux. Malgré ses 64 printemps, il court partout. Il a été très bon et je veux que vous l’écriviez dans votre gazette." T.B