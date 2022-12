La deuxième des Verlainoises

Plusieurs rencontres d’alignement ont eu lieu ces derniers jours avec un fait marquant: la première victoire de l’équipe de Verlaine. En quelques jours, les filles d’Isabelle Fule ont enchaîné deux derbys. Et si le duel contre Waremme n’avait pas permis de relancer la mission maintien, les Wananas se montrant bien trop solides et concentrées, tout fut différent contre l’Union Huy, qui s’alignait avec une équipe hybride et dirigée par Adrien Roba. Et les locales ont tout simplement été mises ko, réussissant une entame de match parfaite. Les seuls sept points encaissés dans le premier quart se montraient insignifiants tandis que de l’autre côté, les sœurs Debatisse allaient prendre feu: 8 points pour Noémie, 7 pour Maud et un total de 20 points pour des Vertes sur un nuage. Avec Byloos qui en remettait une couche alors que la défense restait impériale, Verlaine poussait l’avance jusqu’à 15-34 à la pause. Et même si Vercauteren se multipliait en seconde période, l’Union Huy ne pouvait que constater les dégâts face à l’envie et la réussite d’un groupe décrochant ainsi sa deuxième victoire.