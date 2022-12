Fred Bougelet, le président de Marchin, revient sur le départ d'Antoine Thomas

Marchin avait besoin d’un électrochoc. "Certaines tensions sont apparues ces derniers jours. Ce sont des choses qui arrivent dans une saison et, en discutant avec toutes les parties, j’ai senti que le groupe n’était plus derrière" Tonio "à 100%. Des choix sur certains joueurs pouvaient également être discutés. Le climat commençait à devenir un peu particulier. Cette décision n’était pas facile à prendre mais il fallait le faire maintenant" poursuit le président.

"Je ne suis pas d’accord avec Fred, il n’y a eu aucune tension avec les joueurs, raconte Antoine Thomas. Cela fait des semaines et des semaines que le groupe vit bien. Je ne comprends pas mais je dois l’accepter. Mon sentiment ? Je suis juste triste de quitter ce groupe, je ne veux pas m’épancher davantage sur le sujet. Le bilan comptable est très bon, je ne savais pas que notre championnat s’est arrêté en décembre…"

Pour son dernier match de championnat avant la trêve, Marchin sera dirigé par deux joueurs. "Max Paye et Gil Pirlet vont prendre le groupe en main durant quelques jours, indique Fred Bougelet. Ensuite ? On va prendre le temps. J’ai déjà reçu pas mal de demandes, ce qui est normal (sourire). L’équipe a fière allure et les installations sont très bonnes. On est à la recherche d’un coach, heureusement la trêve arrive au bon moment." Pas question, pour autant, de revoir coach Bougelet prendre du service. "Ce serait malhonnête vis-à-vis d’Antoine et je n’ai vraiment plus envie de me disputer."

En attendant, les Marchinois devront s’imposer ce dimanche face à Fraiture pour retrouver de la sérénité et aborder la deuxième partie de saison sous les meilleurs auspices. Qu’importe l’entraîneur en place.