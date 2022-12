Engis doit faire attention au gaspillage

Auteur d’un joli 18 sur 21, Engis revient dans le parcours. " Quand je vois notre programme, je me dis qu’on peut viser la deuxième tranche, explique Olivier Noël. D epuis quelques semaines, on démontre notre vrai caractère sur le terrain. En début de saison, on a parfois manqué de régularité. Cette fois, je pense sincèrement qu’on est lancé pour le Top 5. À domicile, notre synthétique nous facilite la tâche. Le match face à Hannut B m’a convaincu dans une chose: on est bien plus forts mentalement qu’au tout début de championnat." De quoi appréhender la deuxième partie de saison sereinement. Les Engissois devront engranger des points face aux trois premières équipes de la série, s’ils veulent participer au tour final dans les prochains mois.