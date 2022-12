Victime d’une rupture des ligaments croisés, Geoffrey Sabetta met un terme à sa carrière

Une blessure qui, on le sait, nécessite une opération et plusieurs mois de rééducation. Et ça, Geoffrey Sabetta n’en veut pas. "C’est la première grosse blessure de ma carrière, mais c’est celle de trop et elle tombe au pire moment. Et j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière, je l’ai annoncé au groupe lundi soir. Franchement, je suis dégoûté car je voulais finir autrement. Je me sentais bien, il y avait un bon groupe. Mais là, l’opération, et le travail pour revenir, ce n’est pas possible. J’ai aussi une famille et un boulot. Que ce soir physiquement ou mentalement, ce ne sera pas possible de revenir. Cela fait trois jours que je suis chez moi, sans bouger, je deviens fou, c’est atroce en béquilles. "

Passé par Bas-Oha, Stockay, Geer, Waremme, Oreye, Trooz, Vyle-Tharoul, Momalle et Burdinne, celui qui est reconnu pour sa lourde frappe du gauche en a croisé du monde durant 23 saisons sur les terrains. "Et c’est ce que je vais retenir, le fait de m’être fait pas mal d’amis. Le football, ce ne sont que des amis. J’ai rencontré des bonnes personnes. Tout ça, ça va me manquer, avoue Geoffrey Sabetta, fier de ce qu’il a pu accomplir durant toutes ces années. Oui, j’en ai fait chier plus d’un (sic). Je suis un gagneur, un râleur, mais, dans une buvette, je suis le premier à m'amuser et à pardonner beaucoup de choses. "

Alors qu’il se voyait bien encore rempiler pour une dernière saison l’an prochain, Geoffrey Sabetta met donc un terme à sa carrière prématurément. Mais nul doute qu’on le reverra au bord des terrains, lui qui n’est jamais le dernier pour faire la fête. Bon rétablissement et à bientôt Geoffrey !