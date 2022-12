Retour au championnat pour Waremme Volley ce mercredi soir

Et ce sera bien nécessaire face à une équipe qui vient de changer de coach puisque Christophe Achten a pris le relais d’Idner Martins en ce début de semaine. "Et Alost reste une équipe solide, athlétique, on s’attend vraiment à une ferme opposition, insiste Fred Servotte, qui devra, une fois de plus, s’adapter aux différents états de forme de ses joueurs. Tout dépendra de l’état de l’infirmerie car quelques petits bobos se sont de nouveau fait ressentir après le match face à Menen. Cela fait partie du sport. Jusqu’à présent, l’équipe a montré de belles adaptations et les joueurs sont prêts. C’est vrai que cette période est très dense, mais on doit juste accepter la chose et bien travailler. "

Adaptation, un mot qu’on a souvent entendu dans la bouche des Waremmiens depuis le début de la saison. Et ce sera encore plus vrai ce mercredi avec un déplacement en pleine semaine.