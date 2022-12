Pour Vyle, la trêve fera le plus grand bien

Rarement, Vyle-Tharoul avait été bousculé comme ce dimanche du côté de Couthuin. Toujours deuxièmes au duel, dépassés par la fougue des locaux qui semblaient avoir dix poumons pendant qu’eux tentaient de trouver leur second souffle, les Vylois n’ont pourtant pas abdiqué une seule seconde. Et s’il fallait trouver une explication à cela, Pierre Genard, le conseiller sportif du club, l’a trouvée. " Il est temps que la trêve arrive pour tout le monde car nous sommes tout simplement cuits. Les efforts mis depuis le début de la saison se payent maintenant, d’autant que nous sommes un groupe restreint. Je reconnais en priorité la supériorité adverse mais de notre côté, on sent que nous sommes en difficulté, d’autant plus avec les conditions météorologiques. "