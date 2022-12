Humblet (Comblain) : «Bilan en janvier»

Une mésaventure qui a forgé le caractère des joueurs restés au club et qui ne semble plus pouvoir se répéter au regard de l’expérience et de la sérénité apportée par les transferts durant l’été. "Pour moi, la plus grande différence est que nous avons cette saison une excellente défense, soulignait encore le coach Humblet. Contrairement à la saison dernière où seule notre attaque pouvait nous sortir de moments compliqués, ici, on a aussi la défense qui reste stable et performante. C’est un changement décisif qui, on l’espère, nous permettra de continuer de la sorte. "

Alors, si personne ne rêve réellement de voir le groupe continuer sa série d’invincibilité jusqu’à la fin de la saison, au lieu du sacro-saint "un match à la fois" on voit tout de même des calculs commencer. "Soyons honnêtes avec la suite de notre dynamique, précisait Humblet. On va devoir se poser les bonnes questions dans quelques semaines car tout le monde sait lire le classement. Nous avons décidé d’attendre la mi-championnat. C’est-à-dire quand nous aurons réalisé 13 rencontres, vers le milieu de janvier. Il nous reste le Royal IV, Ternat et Kangeroes. On vise clairement le 13 sur 13 au terme de ces rencontres. Ensuite, on prendra le temps de parler avec les joueurs, en groupe, au sein du club et on abordera le second tour avec des perspectives claires. On verra alors si on a su rester invaincus, si nos concurrents ont encore perdu des plumes ou si les positions se sont resserrées. Ce n’est vraiment qu’après ces treize matchs qu’il faudra se poser."