Football - P3A : Grenson a explosé du côté des Stockalis

À 24 ans, le milieu de terrain se sent bien dans l’équipe et analyse ses performances individuelles. " Il a fallu le temps que je trouve mes marques car la saison passée, du côté de Cointe, j’ai souvent été blessé et baladé un peu à tous les postes. D’habitude, je joue comme latéral et quand on m’a positionné en six, je ne pensais pas avoir les qualités pour m’imposer. Mais au final, j’aime vraiment bien et j’ai pas mal de liberté."