Football - P3A : Florian Colon, le détonateur couthinois

Mais plus que les deux buts inscrits, c’est sur l’ensemble de sa prestation que Florian Colon a prouvé sa valeur. En jouant sans arrêt dans la profondeur, le gaucher s’est offert à de multiples reprises des phases intéressantes, comme lors de l’entame de la seconde période où tout le monde pense le voir hériter d’un penalty… sauf lui. " Sur le tacle, j’essaye de laisser traîner ma jambe mais l’arbitre n’est pas tombé dans le panneau et a pris la bonne décision en ne sifflant pas", sourit le numéro 7 couthinois."

Désormais aux portes du Top 5, Couthuin retrouve des couleurs après une entame de championnat rocambolesque. De nombreux matchs nuls malgré une domination totale et une difficulté crasse à terminer les occasions. Mais face à Vyle-Tharoul, la pression mise sur les Verts était trop forte. "On a toujours essayé de produire un beau football mais cette fois, contrairement aux matchs précédents, nous n’avons rien laissé à l’adversaire en termes d’occasion. On s’est donné du début à la fin et quand on voit le match d’Antoine (NDLR: Grooters), il a tout arraché dans le milieu, observe Florian Colon. Pourquoi ça ne marchait pas avant ? Je pense qu’il y a eu un peu de relâchement par rapport à la saison dernière et notre deuxième place suivie d’une élimination au tour final. En plus, certains joueurs, arrivés de plus haut, ont peut-être cru que nous allions dérouler sauf que le niveau du championnat est bien plus relevé que la saison dernière. "

Après avoir rattrapé Lensois au classement général, les Couthinois s’apprêtent à affronter Thisnes puis Warnant B et Oleye après la trêve. Un fameux calendrier qui n’effraye pas Florian Colon. " Nous venons de remporter le premier des quatre matchs décisifs, ce qui nous permet de rattraper notre début de saison un peu bizarre. Le groupe vit très bien, même en dehors du football. Et puis, je préfère finir cinquième en fin de saison et aller loin au tour final que comme la saison dernière hein… "

En tout cas, le travail fourni en semaine commence à payer et les nombreuses phases de jeu intéressantes rappellent celles de la saison dernière. Et pour Couthuin, l’apport d’un tueur devant le but sera l’élément décisif pour savoir si le club mérite, ou non, de finir sur les chapeaux de roues cette fin de saison.