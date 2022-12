Et si Oleye réussissait l’exploit de monter en deuxième provinciale ?

" Dès que mon équipe aura atteint la barre des trente points, je pourrais éventuellement me battre pour une place dans le tour final. J’espère que cela arrivera avant les vacances de Noël, ça serait mon plus beau cadeau. " Cette phrase, le visionnaire Jean-François Nossin l’a prononcée début juillet. Et force est de constater que l’entraîneur d’Oleye avait vu juste. Avec 32 unités, les Hesbignons sont déjà pratiquement mathématiquement sauvés. Mais plus que le bilan comptable, c’est la manière qui impressionne. Battus uniquement cinq reprises, dont quatre défaites de rang, les Waremmiens proposent un combat physique intense à chaque rencontre… mais pas que. " Florian Devalet a proposé face Hognoul la meilleure version de lui-même. De son côté, Perna prouve qu’il marque comme il respire, c’est très intéressan t" souligne le T1.