Si, comme à l'aller, Les Mosans prenaient la direction des opérations avec une défense agressive, ce sont les Flandriens qui, par des contres rapidement menés par le gardien Desmet, menaient 2-4 (5e). Avec un Philouze performant dans ses un contre un, Amay revenait à égalité et se procurait un léger viatique grâce à un penalty converti par Brialmont (8-6, 18e). Le leader réagissait de suite et même si les équipes répondaient du tac au tac, trois buts consécutifs d'Agnello permettaient aux Mosans d'atteindre la pause devant (17-15).

Si la reprise restait au départ équilibrée, avec trois attaques non concrétisées, les Mosans voyaient les Flandriens prendre les devants pour mener 21-24 (45e), malgré un temps mort demandé par Herbillon. Sans pour autant baisser les bras, ils se sont accrochés pour tomber un but trop court en toute fin de partie et s’incliner de justesse, avec les honneurs.

Arbitre: Troonbeek et Willems.

Évolution du score : 4-4, 10-10, 17-15, 21-21, 23-24, 28-29.

HC AMAY: Saghi, Pucci, Brialmont 10, Agnello 5, De Cecco, Destexhe 3, Mollate 0, Pagnoul, Philouze 4, Thirion 1, Tilliere 2, Tzenoff, VIeira 2, Fares 0, Tilman 1.

ELITA LEBBEKE: Desmet, Detailleur, DeDeker 4, Pieters 3, D'Haese, Bellens 2, Van Damme 3, Colson 3, Van Kerckhove 0, De Vis 5, De Mayer 4, Tirry 0, Detailleor 0, L.Cornelis 0 Q.Cornelis 5.