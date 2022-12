Deux mois et demi plus tard, ce médian récupérateur a rejoué dix petites minutes la semaine dernière à Ganshoren avant d’être titularisé ce dimanche contre Acren. "Je me suis occasionné une déchirure aux adducteurs de 3,5 cm. Les semaines d’attente ont été longues et ma sortie après une bonne heure de jeu était programmée ce dimanche. On savait que je n’allais pas tenir nonante minutes. Le but était de reprendre du temps de jeu. J’ai essayé de donner tout sur le terrain", avoue l’ex-Sérésien qui a récupéré un grand nombre de ballons au milieu de terrain à côté des Masset et Macé.

Bien sûr que William manque encore de rythme et de justesse dans certaines passes mais ce n’est qu’à force de reprendre du temps de jeu qu’il retrouvera son niveau. "Je dois avouer qu’on s’est un peu fait peur car on avait la maîtrise du match jusqu’au 1-0 mais la victoire est quand même indiscutable. Je suis assez mitigé par rapport à ma prestation mais pour un retour au poste de titulaire, je suis assez content de moi. Il est vrai que subir la concurrence des Macé, Masset et Doneux (NDLR: ce dernier étant actuellement blessé), pourrait faire peur mais c’est ma quatrième saison à Hamoir et je sais à quoi m’attendre. C’est à moi de prouver sur le terrain aussi bien en match qu’aux entraînements. C’est certain que pour un jeune comme moi, ce n’est pas toujours évident mais cela fait partie de l’expérience à acquérir", explique donc ce jeune médian de 23 ans.

Et quand on lui parle de son avenir, ce magasinier avoue. "Je suis bien à Hamoir mais je suis encore jeune. Quand on est bien quelque part, le mieux, c’est d’y rester et je ne fais pas de plan pour mon futur. Je vis match après match. Je sais d’ailleurs que dans 15 jours, on va rencontrer Seraing, le club où j’ai fait mes débuts et où je connais encore quelques têtes. Ce sera donc un match un peu particulier", termine le sympathique William qui arbore désormais une coiffure qui fait penser à certains joueurs italiens, non ?