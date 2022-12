Wanze/Bas-Oha B se relance dans la course au Top 5

En battant Lensois, les jeunes Bas-Ohatois reviennent à moins de six points du Top 5 et de son précieux sésame pour le tour final. Bien en place, l’équipe dirigée exceptionnellement par Marc Nihon suite à un souci de santé de Laurent Mievis, s’est parfaitement adaptée au jeu adverse. Du côté de Patrick Bonomi, la pilule est difficile à avaler d’autant que son équipe reste sur plusieurs résultats compliqués. "Nous avions le match en mains mais, comme d’habitude, il est difficile pour nous de marquer un but. Là où j’ai un peu du mal, c’est que nous sommes dans le dur depuis quelque temps. Il va falloir réagir. "