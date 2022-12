Vincent Dejoie: "La star à Warnant, c’est l’équipe"

Les retardataires à Warnant, ce dimanche, auront certainement été surpris d’apprendre le 0-2 avant la demi-heure de jeu. Un résultat que la rue Burettes n’avait plus connu depuis belle lurette. "Je pense que la dernière fois date d’un an et demi", se souvient Vincent Dejoie. "C’était contre Waremme. Avant cela, il y avait eu la RAAL La Louvière qui nous avait battus 0-3. Mais c’est vrai qu’en première armure nous n’avons pas été bons. Même si nous avions la possession du cuir, Ganshoren était bien organisé et nous a cueilli deux fois en contre. Vu notre classement, nous devons nous attendre à une majorité d’équipes qui viendra fermer le jeu et plus la fleur au fusil. C’est clair que nous préférons voir nos adversaires prendre les commandes de la partie." Heureusement, la reprise après la pause fut d’un autre acabit. "La réaction du groupe a été très positive. Nous sommes remontés sur le terrain avec plus d’envie et de détermination. Et après sept minutes, nous avions déjà rattrapé notre retard. Les Bruxellois n’ont plus eu voix au chapitre. Nous aurions même pu l’emporter. Nous sommes une équipe de compétiteurs qui ne lâchent rien. C’est pour cette raison que nous sommes en tête. À Warnant, la star, c’est l’équipe." Et pour la seconde saison d’affilée, s’il vous plaît ! "Nous formons une véritable famille où l’ambiance est excellente. Notre saison est pratiquement réussie avec en plus le gain de la première tranche. Nous ne sommes nullement stressés. Lorsque l’on signe à Warnant, on sait que l’on ne va plus monter. Mais peu importe. Notre belle unité prime avant tout." Reste maintenant au président de se faire plaisir et de faire plaisir à ses protégés en obtenant la licence pour la N1 amateur. Non ?