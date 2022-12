Vancoppenolle: «Si seulement 8 ou 9 courent…»

Pas simple quand, comme ce fut le cas samedi à Binche, certains ne font pas les efforts nécessaires pour le bien de l’équipe. "En première période, nous avons essayé de former un bloc, mais certains n’ont pas fait les courses. On a déjà du mal en étant à onze, alors si seulement huit ou neuf courent, c’est tout de suite plus dur, lance l’arrière gauche. Si tout le monde n’est pas dans le même bateau, on n’avancera pas. Il y a des joueurs qui ne font pas les efforts alors que Maxime Crahay, qui ne joue pas à sa place, court plus qu’un autre. Ce n’est pas normal. Tout comme Robin Barthlomé alors qu’il a vômi trois fois avant la rencontre. Certains doivent se remettre en question, se regarder dans une glace et aller de l’avant."