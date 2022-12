Une colonne vertébrale performante à Wanze/Bas-Oha

Et, poussés, par leurs futurs prédécesseurs, les aînés retrouvent toutes leurs sensations, à l’image d’un Henri Neerdael qui vient de marquer pour le quatrième match de rang. "Pourtant, j’avais mal commencé ma rencontre, confie le centre-avant des Mosans. Mais mon premier but m’a mis en confiance et je me suis finalement bien senti sur ce terrain. Depuis quelques rencontres, je me sens plus libéré. On a retrouvé notre football, cela m’aide également à être plus présent en zone de finition."

Et à force de marquer, Wanze/Bas-Oha n’en finit plus de gagner et reste ainsi en tête. "Passer les fêtes en tête, oui ça devient un objectif. Ce titre honorifique, il fait toujours plaisir, abonde le capitaine. En tout cas, ce serait dommage de ne pas terminer l’année en tête après avoir été premier aussi longtemps." "Ce ne serait que mérité, ajoute Henri Neerdael, qui a retrouvé son comparse Bisconti. Nous sommes habitués à la Nationale et rien que la communication fait gagner une demi-seconde. En football, c’est énorme. " Et quitte à parler de Nationale, pourquoi ne pas la retrouver ?