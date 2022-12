Un retour qui tombe à pic pour Mathys Leloux

Petit événement ce dimanche lorsque Vincent Lugand, l'entraîneur de Hannut, décide de lancer Mathys Leloux dans le grand bain. Une première en P1 pour l'ailier de 18 ans qui est de retour sur les terrains après une indisponibilité de neuf mois, une éternité pour un footballeur. Et pour ses premières minutes avec l’équipe fanion des Hesbignons, le Hannutois a rassuré en dépit d'une légère appréhension. " J'étais un peu stressé au moment de monter sur le terrain , embraye le jeune attaquant. C'était la première fois que je jouais à un niveau aussi élevé. Heureusement, mes coéquipiers m'ont directement mis en confiance. Ça fait vraiment du bien d'être de retour sur les terrains. J'ai dû ronger mon frein pendant trop longtemps. J'ai seulement fait mon retour sur les pelouses il y a deux semaines, lors d'une rencontre de P4. J'ai appris ma sélection en équipe première trois jours avant le match. Je ne m'attendais pas à intégrer aussi rapidement le groupe mais je suis satisfait de ma prestation. Pour le reste de la saison, mon objectif est de gratter le plus de temps de jeu possible et de poursuivre mon apprentissage. Il y a pas mal de joueurs expérimentés dans l'effectif. J'espère progresser en les côtoyant. "