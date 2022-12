Rombouts rêve de Pauletti-Thirion comme coachs alors qu’Ernes revient

Nico Rombouts, le choc du départ de Bertrand Marler est-il passé ?

Non, pas du tout. On s’était tous attaché à lui. Et le voir partir fait mal. Tout le monde m’a dit en début de saison que ce serait compliqué de succéder à Luc. Mais je peux vous garantir que Bertrand a fait tout ce qu’il a pu. Tout le monde aurait eu du mal à sa place. Et s’il a échoué, ce n’est pas seulement son échec. C’est celui de tout un club.

Il reste 13 matchs à jouer. Descendre en P2 pour Faimes, ce serait la catastrophe ou l’occasion d’un nouveau départ ?

Non, ce serait une vraie catastrophe. On se doit de rester en P1. On n’a fait tous ces efforts pour rien. Et je pense qu’on y a notre place. On prépare déjà des transferts en vue de la saison prochaine. En P1, on sera ambitieux…

En attendant, il faut se sauver. Avec quel coach pour continuer ?

Ce lundi matin, j’ai réçu trois candidatures dont je tairais le nom par correction. En interne, oui, on pense au duo Éric Thirion-Yannick Pauletti. Ce serait un tandem de choc et de rêve. Mais je ne pense pas que ce soit faisable. Un des deux, oui, les deux, non. On veut du long terme. Je suis sûr que Luc ne nous dira pas non mais cela ne doit pas être pour nous faire plaisir mais parce qu’il en a de nouveau envie. Je peux par ailleurs vous annoncer que Luc Ernes revient au club mais pas comme coach. Il intègre notre cellule transferts.

Et, mardi, du coup, qui va coacher?

Je vais demander au T2 Bertrand Dapsens et au T3 Walther Zarnowski d’assurer l’interim. On aimerait garer les deux hommes au club pour la suite. Ils seront en principe là ce mardi et coacheront le dernier match avant la trêve. On se devra de réagir car l’air de rien, on est déjà loin dans la saison. C’est pour ça qu’on ne pouvait plus trop attendre avec Bertrand.