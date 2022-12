Quand Papalino encense Papalino

Et qu’en pensait le principal intéressé ? "Je n’ai pas été trop mauvais ce samedi, constatait avec un large sourire Fabrice. Je me sentais bien mais il était quand même temps que je revienne à mon niveau après un petit creux suite à une blessure survenue à La Calamine. Toute l’équipe a livré une bonne prestation mais il faut aussi reconnaître que le fait que nos adversaires étaient réduits à dix nous a aidés d’autant qu’ils ont continué à jouer avec deux avants et qu’il y avait donc plus d’espace pour moi en milieu de terrain."

Parlant de son tout premier but personnel de la saison, le cadet des Papalino expliquait: "Je crois que le gardien ne s’attend pas à ce que je frappe de là. Il est surpris car, en plus, le ballon passe entre deux joueurs avant d’aller se loger dans le petit filet." Mais, lucide, le frère du coach avait aussi constaté que tout n’était pas parfait contre Sprimont. "Nous avons été dominés sur les phases arrêtées, constatait-il, alors que, d’habitude, c’est plutôt un point fort. À la pause, mon frère a fait remarquer qu’on avait été six fois en difficulté sur ce genre de phase. Il va falloir retravailler cela."

Regardant vers le futur, le meneur de jeu hutois ajoutait: "Le prochain match sera contre Richelle, la dernière équipe qui nous a battus. On essaiera donc de prendre une petite revanche. Après, ce sera la trêve à laquelle j’aspire. Je crois qu’on peut dire que nous sommes quasi sauvés mais nous ne donnerons pas d’autres objectifs que celui-là. Personnellement, j’aimerais inscrire entre cinq et dix buts et réussir autant d’assists. Mon plus grand bonheur est de voir nos jeunes s’épanouir."