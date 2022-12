Premier but de la saison pour Florent Bernier à Stockay

Une joie partagée par le principal intéressé. "Il était temps que ce goal arrive, souffle-t-il. J’ai eu plusieurs bonnes occasions depuis que j’ai recommencé à jouer (NDLR: il avait raté le début de saison en raison d’une blessure), mais ça ne voulait pas rentrer."

Et depuis ce samedi, c’est chose faite. Mais il ne s’emballe pas pour autant. "Je n’ai pas d’objectifs en termes de buts. C’est vrai que c’est important de marquer le plus possible, mais je ne regarde pas trop mes statistiques. Ce qui est important, c’est de faire gagner l’équipe et d’être le mieux classé possible." Et qu’entend-on par "le mieux classé possible" ? "Il ne faut pas s’emballer. Il y a quatre matchs d’ici, on était quasiment relégable. Mais au vu des qualités de l’équipe, je pense qu’on peut viser un Top 5", conclut-il.