Pour son retour en P1, Pierre Vervoort rêvait d’une plus belle fin de match

On avait un peu perdu sa trace depuis plusieurs semaines. Un comble quand on parle de quelqu’un qui apprécie la chasse. Mais, ce week-end, Pierre Vervoort était de retour sur les terrains de P1. " La dernière fois c’était à Beaufays il y a un mois et demi (NDLR: le 25 octobre)" explique l’attaquant geerois.