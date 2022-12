Nathan Gosselain gagne ses galons de titulaire

Du coup, les joueurs doivent hausser leur niveau de jeu pour être à la hauteur. C'est assurément le cas pour Nathan Gosselain, qui régale par sa maturité, son impact dans les duels, sa vitesse d'exécution offensive et sa vista. Bref, un garçon qui apporte incontestablement une solidité dans l'arrière-garde des Hesbignons. Revenu de Liège où il avait signé pour deux ans, notre talentueux gaillard s'est bien remis à niveau après une rupture des ligaments croisés. "Je voulais du temps de jeu en équipe première, avoue-t-il. En plus, maintenant, je me sens à cent pour cent. J'ai récupéré le rythme. Voilà cinq matchs que je suis titulaire. Lors de ma première joute, j'ai évolué sur le flanc droit. Mais depuis, je supplée Sami Choukri, blessé, sur le flanc gauche."

Avec tout le bonheur et la joie qui en découlent. "Je pense que je peux encore mieux faire, ajoute cet étudiant en informatique. Je vais continuer sur ma lancée en essayant d'être encore plus constant. Quoique, pour l'instant, je vais au bout de mes prestations."

Que de satisfactions pour des Verlainois qui ne sont pas tombés dans des excès démesurés de transferts. Et comme le remarquait justement Marc Segatto, "Marco Franchi n'est pas encore intervenu financièrement dans l'équipe."

C'est dire si les moyens des Verts sont conséquents. "Notre ambition était de se maintenir, poursuit le talentueux défenseur qui est aussi passé par l'OHL et Genk. Pour l'instant, tout roule. L'ambiance dans le groupe est excellente. Et forcément, la mentalité positive coule de source. Si nous pouvons peut-être jouer le titre un an plutôt que prévu, nous ne louperons pas l'occasion. Ce serait évidemment bénéfique pour le groupe. De plus, mon souhait est de faire un jour du football mon métier. Je sais que je dois encore beaucoup travailler. Ici à Verlaine, c'est tout l'effectif qui m'aide à le réaliser. Avec notre motivation, je pense que nous pouvons terminer l'année civile avec un six sur six." Et que notre jeune étoile montante illumine encore davantage le stade des Six Bonniers.